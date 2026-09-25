Berlin/Calau (dpa/bb) – Nach Einbrüchen bei Feuerwehren in Brandenburg hat die Polizei einen 28 Jahre alten Verdächtigen in Berlin festgenommen und gestohlenes Werkzeug sichergestellt. Einsatzkräfte einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Länder Berlin und Brandenburg durchsuchten am Montag eine Wohnung in der Hauptstadt. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei heute mitteilte.

Bei dem 28-Jährigen konnten die Einsatzkräfte Einbruchwerkzeuge sowie eine Rettungsschere und ein akkubetriebenes Rettungsspreizgerät finden. Die Geräte seien von der Feuerwehr Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) gestohlen worden. Vor rund zwei Wochen hatte die Polizei gemeldet, dass dort die Scheibe eines Ausfahrttors der Feuerwache eingeschlagen wurde. Werkzeug im Gesamtwert von rund 40.000 Euro war weg.





Zudem steht der Mann im Verdacht, an einem Einbruchsdiebstahl in ein Feuerwehrgerätehaus in Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei prüft nun Zusammenhängen zu weiteren Einbrüchen in Feuerwehrgerätehäuser.

Die gute Nachricht für Calau: «Es ist vorgesehen, die entwendeten akkubetriebenen Rettungsgeräte schnellstmöglich wieder an die Feuerwehr zurückzugeben», so die Polizei.