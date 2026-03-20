Berlin (dpa) – Pascal Klemens bleibt doch bei Hertha BSC und hat seinen Vertrag beim Berliner Fußball-Zweitligisten bis 2028 verlängert. Das teilte der Club etwas überraschend mit. Klemens hatte mit einer Vertragsverlängerung lange gezögert und war zuletzt aufgrund seiner offenen Zukunft von Trainer Stefan Leitl aus dem Kader gestrichen worden.

In dieser Saison ist Klemens erst fünfmal für die Hertha in der Liga aufgelaufen. Eine Sprunggelenksverletzung hatte für eine monatelange Zwangspause gesorgt. «Nach meiner Rückkehr auf den Platz lief es nicht sofort rund. Ich habe ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bin dabei mich wieder an den Rhythmus zu gewöhnen und es wird Zeit, wieder richtig anzugreifen», sagte Klemens.





Trainer Leitl machte Druck

Zuletzt hatte ihn Trainer Leitl dreimal hintereinander aus dem Kader gestrichen und damit Druck auf Klemens ausgeübt. «Es ist nicht so, dass wir Pascal Klemens auf das Abstellgleis stellen wollen. Ich erwarte einfach, dass er eine Entscheidung trifft. Wir haben die Tür sehr weit für ihn aufgemacht. Jetzt liegt es an ihm», hatte der Trainer gesagt.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf sollte der 21 Jahre alte Klemens nun wieder zum Kader gehören. «Wir sind sehr glücklich, dass er sich zu Hertha bekannt hat und seinen Weg bei uns fortsetzen wird. Er ist gebürtiger Berliner, er ist Herthaner – und er wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein», sagte Sportdirektor Benjamin Weber.