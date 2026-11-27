Berlin (dpa) – Nach einem mehrwöchigen Funktionsverbot wegen diskriminierender Äußerungen erhält Jens Härtel beim 1. FC Union Berlin eine zweite Chance. Der 57-Jährige wird zunächst als Scout für die Köpenicker tätig sein und im Januar nach Ablauf seiner Sperre wieder das Traineramt bei den U19-Junioren übernehmen, wie der Berliner Fußball-Club mitteilte.

«Ich habe die letzten Wochen zur Reflexion und Weiterbildung genutzt, damit mir ein solcher Fehler wie im Sommer nicht noch einmal unterläuft», sagte Härtel. Der frühere Trainer des 1. FC Magdeburg und von Hansa Rostock hatte im Oktober sein Amt niedergelegt und sich für sein Fehlverhalten entschuldigt.





179 Pflichtspiele für Union

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte Härtel wegen dreier Fälle diskriminierenden unsportlichen Verhaltens mit einem zwölfwöchigen Funktionsverbot als Trainer belegt, von dem vier Wochen zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem wurde dem Fußballlehrer die Teilnahme an einem Konflikt- und Deeskalationstraining auferlegt. Der 1. FC Union Berlin war in einem anonymen Schreiben über Diskriminierungsvorwürfe informiert worden.

Härtel hatte die A-Junioren der Berliner erst zur laufenden Saison übernommen. Als Spieler bestritt er zwischen 1993 und 2000 insgesamt 179 Pflichtspiele für die Eisernen. «Wir sind von seinen Qualitäten als Fußballfachmann und Trainer auch weiterhin überzeugt, deshalb möchten wir den im Sommer begonnenen Weg mit ihm weitergehen», erklärte Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball und Mitglied des Präsidiums des 1. FC Union Berlin.