Potsdam (dpa/bb) – Nach Alarmstufe Rot für die Wälder Brandenburgs ist die Brandgefahr wieder gesunken. Es gibt Regen, Gewitter und deutliche kühlere Temperaturen. Die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg inzwischen überwiegend gering und sehr gering, wie aus den Daten des Forst- und Umweltministeriums hervorgeht. In fünf Landkreisen herrscht aber noch die mittlere Gefahrenstufe 3: In Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Prignitz.

Der Start in die neue Woche bringt dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weitere Abkühlung mit Schauern und Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt am Montag in Berlin und Brandenburg voraussichtlich bei 20 bis 23 Grad Celsius.



