Berlin (dpa/bb) – Die U3 soll nach einer Unterbrechung heute wieder zwischen Spichernstraße und Gleisdreieck regulär fahren. «Die Arbeiten aus der Nacht sind erfolgreich verlaufen», sagte eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG am Morgen. Die Züge sollten am Vormittag wieder rollen. Möglicherweise könnten sie bereits gegen 8.00 Uhr wieder fahren – dies sei aber noch unklar. Der Probeverkehr starte bereits. Die U2 und die U1 sollen schrittweise wieder in Betrieb gehen.

Brand war Ursache

Ein Brand an einem Sicherungskasten im Berliner U-Bahnhof Wittenbergplatz hatte für Unterbrechungen des U-Bahnverkehrs in Teilen der westlichen Innenstadt gesorgt. Die U1 fiel ganz aus, die Linien U2 und U3 konnten nicht durchfahren und fielen in großen Bereichen weg.





Die U2 fährt aktuell nicht zwischen Zoologischer Garten und Gleisdreieck. Die BVG empfiehlt, zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten die S-Bahn und die Linien M29, M48, M85 und 200 zu nutzen. Busersatzverkehr ist zwischen Möckernbrücke und Fehrbelliner Platz eingerichtet, am Gleisdreieck hält die U2 nicht.