Berlin (dpa/bb) – Nach dem Brand in einem Technikraum am Wittenbergplatz fahren die U1 und die U2 weiterhin nicht wie gewohnt – Mitte nächster Woche will die BVG über den weiteren Zeitplan der Reparaturen informieren. «Die Reinigungsarbeiten nach dem Brand in einem Technikraum am Wittenbergplatz liegen gut im Zeitplan und können voraussichtlich etwas früher als geplant abgeschlossen werden», teilten die Verkehrsbetriebe mit.

Am Wochenende sollen erste Vorarbeiten für die Reparatur der beschädigten Anlagen beginnen. Die eigentliche Instandsetzung werde einige Tage in Anspruch nehmen. «Eine genauere Prognose, wann U1 und U2 wieder wie gewohnt fahren können, wird nach aktuellem Stand bis Mitte kommender Woche möglich sein», hieß es von der BVG.





Weitere Bauarbeiten auf der U2 – Keine Verschiebung möglich

Ein Brand an einem Sicherungskasten im Berliner U-Bahnhof Wittenbergplatz hatte für Unterbrechungen des U-Bahnverkehrs in Teilen der westlichen Innenstadt gesorgt. Die U1 fällt seitdem ganz aus, die Linie U2 kann nicht durchfahren. Auch die U3 war unterbrochen – seit Anfang der Woche kann die Linie aber wieder am Wittenbergplatz halten und fährt ihre gesamte Strecke wie gewohnt.

Wie die BVG mitteilte, beginnen auf der U2 am späten Sonntagabend Bauarbeiten zwischen den Bahnhöfen Bismarckstraße und Zoologischer Garten, die wegen der eng verzahnten Bauabläufe im Netz nicht verschoben werden können. «In den späten Abendstunden und den Nächten (jeweils von Sonntag bis Donnerstag) fahren auf diesem Abschnitt stattdessen Busse als Ersatzverkehr», hieß es. An den Wochenenden fahre die U2 ohne nächtliche Einschränkungen. Die Arbeiten dauern bis zum 12. November.