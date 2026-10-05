Berlin (dpa/bb) – Rund zwei Wochen nach dem Brand in einem Technikraum im U-Bahnhof Wittenbergplatz fährt die Berliner Linie U1 am Montag wieder wie vor der Störung. Damit sind alle Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr durch den Brand aufgehoben, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.

Zum Start komme es zunächst noch zu Unregelmäßigkeiten. Ab voraussichtlich 11.00 Uhr soll dann wieder der 10-Minuten-Takt gelten. Zuvor war es nach einem technischen Defekt in einem Technikraum am Wittenbergplatz zu einem Brand gekommen. Seit dem 17. September war der U-Bahn-Verkehr in der westlichen Innenstadt teilweise lahmgelegt.



