Berlin (dpa/bb) – Ein Seniorenheim, das im Sperrkreis für die Entschärfung einer Bombe in Berlin-Neukölln liegt, muss doch nicht geräumt werden. Mit dem Altenheim sei abgemacht worden, dass die Bewohner im Haus bleiben könnten und es nicht verlassen müssten, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. Sie sollten sich aber nur im Hausinneren aufhalten und nicht an den Fenstern.

In dem Heim gibt es auch Bewohnerinnen und Bewohner, die im Bett liegen oder im Rollstuhl sitzen. Das Heim liegt unweit des Neuköllner Schifffahrtskanals, wo eine Fliegerbombe gefunden wurde. Sie soll noch heute entschärft werden. Rund 5.600 Haushalte sind betroffen.



