Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Nach dem Messerangriff mit einem Schwerverletzten in Potsdam hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 42-Jährige sei am Mittag im Berliner Stadtteil Charlottenburg festgestellt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Kurz darauf wurde er von Spezialeinsatzkräften der Brandenburger Polizei festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Mann soll am Dienstag im Potsdamer Stadtteil «Am Stern» einen 36-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der Verletzte wurde laut der Polizeidirektion West im Krankenhaus notoperiert, schwebt demnach aber nicht in Lebensgefahr. Bei der Suche nach dem Verdächtigen hatten die Ermittler den Mann nicht in seiner Wohnung angetroffen, fanden dort aber einen Hund. Dieser habe erschossen werden müssen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.



