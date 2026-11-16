Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlicher Fahrraddieb und Drogendealer hat in Berlin-Neukölln mehrere Polizisten attackiert und einen von ihnen in die Hand gebissen. Eine Frau meldete am Sonntagabend, dass ihr Lastenfahrrad gestohlen wurde, wie die Polizei mitteilte. Sie konnte es demnach im Volkspark Hasenheide orten.

Alarmierte Polizisten trafen den mutmaßlichen Dieb beim Verlassen des Parks mit dem gestohlenen Fahrrad an. Bei seiner Festnahme leistete der 33-Jährige laut Polizei erheblichen Widerstand. Neben dem Biss in die Hand soll er die Beamten geschlagen und getreten haben. Die Polizisten konnten trotz Verletzungen ihren Dienst fortsetzen.





Der Verdächtige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde in einer Klinik behandelt. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere Druckverschlusstüten mit Cannabis gefunden. Bei der Überprüfung seines Handys erhärtete sich der Verdacht des unerlaubten Handels mit Drogen. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Handels mit Cannabis sowie besonders schweren Diebstahls eines Fahrrads.