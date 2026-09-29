Berlin (dpa/bb) – Nach mehreren Schüssen auf mutmaßliche Konkurrenten im Drogenmilieu des Anita-Berber-Parks in Berlin-Neukölln hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 20-Jährigen erhoben. Ihm werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und weitere Delikte vorgeworfen, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Der Mann soll Ende April zunächst zwei Männer angesprochen und anschließend mit einer Schusswaffe verfolgt haben. Ein 27-Jähriger wurde dabei durch einen Streifschuss am Bein verletzt. Wenige Tage später soll der Angeschuldigte erneut auf zwei Männer geschossen und diese an den Oberschenkeln verletzt haben.





Angeklagter soll auch Handy eines Beamten gestohlen haben

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft wollte der 20-Jährige andere Dealer aus dem Park vertreiben, um dort selbst ungestört mit Drogen handeln zu können. Zudem werfen ihm die Ermittler vor, mit einem Komplizen das Diensthandy eines Zivilpolizisten gestohlen zu haben. Bei seiner Festnahme soll er Widerstand geleistet haben. Außerdem habe er einen verbotenen Schlagring bei sich getragen.

Der Beschuldigte sitzt seit Anfang Mai in Untersuchungshaft. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Berlin I entscheiden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.