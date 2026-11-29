Berlin (dpa/bb) – Polizisten haben nach längerer Verfolgung mit dem Auto und zu Fuß einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Friedrichshain festgenommen. Beamte in Zivil beobachteten den 31-Jährigen in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Er habe in einem Wagen gesessen und sein Verhalten habe darauf hingedeutet, dass er einen Drogen-Lieferdienst betrieben habe.

Als sich die Beamten zu erkennen gaben und den Mann aufforderten, aus dem Auto auszusteigen, habe dieser zunächst einen der Beamten fast angefahren und habe dann Gas gegeben. Bei seiner Flucht sei sein Wagen fast mit einem unbeteiligten Auto zusammengestoßen. Schließlich habe der Mann das Auto stehen lassen und sei weggerannt. Dabei habe er eine Plastiktüte weggeworfen. In der Neuen Bahnhofstraße wurde er laut Polizei schließlich festgenommen.





In der Wohnung des Mannes wurden nach den Angaben unter anderem mutmaßliches Kokain, Ketamin, Amphetamin und Cannabis sichergestellt. Auch eine «geringe vierstellige Summe» Bargeld, zwei Handys sowie eine Machete wurden beschlagnahmt.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Bei der Festnahme soll sich der Mann heftig gewehrt haben. Deshalb geht es auch um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Weil der 31-Jährige unter Kopfschmerzen und Übelkeit klagte, wurde er laut Polizei im Krankenhaus ambulant behandelt.