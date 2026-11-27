Berlin/Karlsruhe (dpa) – Nach dem holprigen Start in den Prozess gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands hat am Kammergericht Berlin die Beweisaufnahme begonnen. Mit einem Beamten des Bundeskriminalamtes wurde der erste Zeuge vernommen. Das Verfahren gegen die 57-Jährige und zwei weitere Verdächtige sei im vergangenen Herbst nach einer Erkenntnismitteilung des Bundesamtes für Verfassungsschutz eingeleitet worden, sagte der Ermittler am zweiten Verhandlungstag.

Die Angeklagte mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde vor zehn Monaten in ihrer Wohnung in der Hauptstadt festgenommen. Der Zeuge schilderte, er habe geklingelt, geklopft und sich dabei als BKA-Beamter zu erkennen gegeben. Sie habe dies angezweifelt. Weil sie «partout nicht öffnen wollte», sei ein Schlüsseldienst eingesetzt worden. Die Frau sei ängstlich gewesen – «sie hyperventilierte, wir zogen einen Rettungsdienst hinzu».





Der erste Verhandlungstag am Donnerstag hatte sich um Stunden verzögert. Es gebe bei der Angeklagten gesundheitliche Probleme, hatte eine Gerichtssprecherin mitgeteilt. Die Frau wurde schließlich nach ärztlicher Untersuchung in einem Rollstuhl in den Saal geschoben.

Hinweise zu hochkarätigen Veranstaltungen

Die Bundesanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, spätestens seit Oktober 2023 Informationen an einen Vize-Attaché und Geheimdienstagenten der russischen Botschaft in Berlin weitergegeben zu haben. Sie soll dem Mann Hinweise zu hochkarätigen Veranstaltungen gegeben und auch dafür gesorgt haben, dass er diese – teilweise unter falschem Namen – besuchen konnte.

Die Frau habe zudem versucht, «Personen aus dem Bundesministerium der Verteidigung sowie der Rüstungsindustrie für ihre Zwecke zu gewinnen», so die Bundesanwaltschaft. Im Auftrag des Geheimdienstmitarbeiters habe sie sich laut Anklage um Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bemüht.

Über 17.000 Kontakte im Handy der Frau

Nach den Ermittlungen habe die Angeklagte den Geheimdienstagenten «über Veranstaltungen des politischen Berlins» informiert, berichtete der Zeuge. Eine große Menge an Nachrichten seien es gewesen – allein über einen der genutzten Messenger-Dienste seien es fast 1.000 gewesen. Ungewöhnlich umfangreich seien auch die Kontakte gewesen, die auf einem der bei der Angeklagten sichergestellten Mobiltelefone festgestellt wurden. Es seien 17.105 Telefonkontakte gewesen – «das ist schon speziell», sagte der Zeuge.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau auch als Vorsitzende eines Vereins ein weitreichendes Kontaktnetz aufgebaut hatte. «Zu diesem zählten hochrangige Funktions- und Mandatsträger von Interessenverbänden sowie aus wirtschaftlichen, militärischen, diplomatischen und politischen Kreisen», hieß es.

Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Die Verhandlung soll am 3. Dezember fortgesetzt werden.