Berlin (dpa/bb) – Die Polizei ermittelt zu einem mutmaßlich rassistischen Angriff in einer U-Bahn in Berlin-Mitte. Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht mit Pfefferspray besprüht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden er und sein Begleiter zuvor von zwei Männern nach ihrer Herkunft gefragt.

Auf die Antwort der beiden sollen die Unbekannten entgegnet haben, ihr Aussehen lasse auf ein anderes Herkunftsland schließen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Kurz darauf soll einer der Männer mit dem Pfefferspray gesprüht haben. Die beiden seien dann aus der U-Bahn geflüchtet.





Der 21-Jährige wurde von Rettungssanitätern behandelt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.