Potsdam (dpa/bb) – Eine größere Menge Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Mittwoch im Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke entschärft werden. Für die geplante Sprengung wird rund um die Groß Glienicker Heide ein Sperrkreis von 1500 Metern Durchmesser eingerichtet, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Die Bundesstraße B2 liegt im Sperrkreis und soll gegen 9:30 Uhr dicht gemacht werden, um vorher den Berufsverkehr durchzulassen.

Autofahrer sollen dann über den Ritterfelddamm, Kladower Damm und Gatower Straße bis zur Heerstraße umgeleitet. Im öffentlichen Nahverkehr sind die Buslinien 604 und 638 von den Sperrungen betroffen. Die Buslinie 638 wird während der Maßnahme die Umleitungen fahren. Die Linie 604 fällt in der Zeit der Maßnahme aus. Der letzte Bus der Linie 604 wird um kurz nach 9.30 Uhr den Sperrkreis in Richtung Falkensee verlassen.





Innerhalb des Sperrkreises befinden sich die Waldsiedlung Groß Glienicke, die Preußenhalle, das Landesamt für Umwelt (LfU), eine Gemeinschaftsunterkunft sowie eine Einrichtung für Betreutes Wohnen. In Berlin-Spandau sind rund 50 Einfamilienhäuser, der Landschaftsfriedhof Gatow, Teile der Rieselfelder sowie der Habichtswald von den Sperrungen betroffen. Das erklärte die Sprecherin der Stadtverwaltung.