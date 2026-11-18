Potsdam (dpa/bb) – Im Missbrauchsprozess gegen einen Kinderarzt in Potsdam haben zwei Mütter von den Folgen für ihre Kinder berichtet. Beide erzählten vor dem Landgericht von erheblichen psychischen Auswirkungen der mutmaßlichen Taten für ihre Kinder. Darunter war auch die Anzeigenerstatterin, die die Ermittlungen gegen den 46 Jahre alten Angeklagten ins Rollen brachte. Er soll Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, in Kitas und in seiner Wohnung missbraucht haben. Die Anklage legt ihm 130 einzelne Taten zur Last und geht von mehr als 70 Betroffenen aus.

Ihr Sohn habe in einer Tagesklinik behandelt werden müssen, sagte eine Zeugin vor Gericht und brach während ihrer Aussage in Tränen aus. Die andere Mutter berichtete davon, dass ihre Tochter unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Bei beiden Zeuginnen und ihren Kindern entschuldigte sich der Angeklagte – in einem Fall persönlich, im zweiten Fall über seinen Verteidiger.





Der Kinderarzt, der an den Havelland Kliniken in Nauen und Rathenow westlich von Berlin arbeitete, soll im Rahmen seiner Berufstätigkeit jahrelang Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Zu Prozessbeginn gestand er die Taten; er wolle damit auch den Betroffenen Aussagen vor Gericht ersparen, hatte er in einer kurzen Erklärung gesagt. Er sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft. Im Dezember soll der Strafprozess enden.