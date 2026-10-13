Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Das Frankfurter Stadtmuseum besitzt jetzt das Modell des Semicontainerschiffes MS Frankfurt/Oder der Seerederei der DDR. Das Schiff stammt aus dem Nachlass eines der Oderstadt verbundenen Kapitäns, der auf dem Originalschiff auf Fahrt ging, wie das Museum mitteilte. Demnach hat das Schifffahrtsmuseum Rostock das Modell an das Frankfurter Stadtmuseum abgegeben. «Es ist ein schönes Modell und ein schönes Kapitel Stadtgeschichte», sagte Museumsleiter Tim S. Müller der Deutschen Presse-Agentur. Das etwa 60 Zentimeter lange Modell soll demnach bei Sonderausstellungen gezeigt werden.

Satellitentenfunk wurde erprobt

Das Originalschiff befuhr von 1979 bis Anfang der 1990er-Jahre die Weltmeere, insbesondere in Richtung Asien. Anfang der 1980er Jahre schrieb es ein Kapitel ostdeutscher Technikgeschichte: Dort wurde 1983 der Satellitenseefunk des Systems INMARSAT erprobt. Der Satellitenfunk wurde am 3. Januar 1984 durch die MS Frankfurt/Oder offiziell in die Flotte der DSR eingeführt und damit das Ende des Analogfunks eingeläutet. «Frankfurt (Oder) war in den 1980er Jahren auch führend in der Halbleitertechnik und der Chip-Fertigung. Die Stadt war damals also auf See und zu Lande sehr innovativ», sagte Müller.





INMARSAT wurde von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) gegründet, um ein Satellitenkommunikationsnetz zum Schutz von Menschenleben auf See aufzubauen. Das Originalschiff wurde ab 1978 als Baureihe Meridian II in der Warnow-Werft in Warnemünde gebaut. Als sogenanntes Semicontainerschiff konnte es bis zu 279 Standardcontainer oder alternativ dazu rund 18.000 Kubikmeter Schütt- und Stückgut transportieren.