Berlin (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Weißensee von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 61-Jährige kam nach dem Unfall am Freitagnachmittag unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte.

Ein 26-Jähriger bog nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto an einer Kreuzung links ab und fuhr dabei den Angaben zufolge den Motorradfahrer an, der ihm entgegenkam. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie es hieß. Mehrere Straßen waren etwa vier Stunden lang gesperrt, auch der Busverkehr war demnach betroffen.



