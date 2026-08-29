Berlin (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer ist knapp zwei Tage nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 111 in Berlin-Heiligensee seinen Verletzungen erlegen. Der 34-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Mann war am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr auf der linken Spur der Autobahn 111 unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße sein Motorrad stark beschleunigt und dabei die Kontrolle über die Maschine verloren haben soll. Er sei daraufhin gegen die linke Seite eines vor ihm fahrenden Pkw geprallt und durch den Zusammenstoß ins Schlingern geraten. Der 34-Jährige soll in der Folge samt Maschine gegen die Mittelleitplanke geprallt und anschließend auf die Fahrbahn gestürzt sein. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen an Kopf und Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.



