Spremberg/Wolfshain (dpa/bb) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer auf der B156 zwischen Spremberg und Wolfshain (Landkreis Spree-Neiße) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer am Freitagabend kurz hinter der Ortschaft Schönheide auf die Gegenspur. Dort prallte er frontal mit dem Motorrad zusammen.

Der 50-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer beteiligter Autofahrer blieb unverletzt. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» über den Unfall berichtet.





Die B156 war bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Der Sachschaden belief sich den Angaben zufolge auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt.