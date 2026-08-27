Berlin (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer ist auf der A10 im Autobahndreieck Spreeau schwer verunglückt. Der 23-Jährige stürzte am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr an der Anschlussstelle Berlin-Hellersdorf ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang seien noch unklar. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit rund 10.000 Euro beziffert.