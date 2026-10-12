Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlicher Motorraddieb ist in Berlin-Neukölln aufgefallen, weil er mit Helm auf dem Kopf schlafend auf dem Zweirad saß. Passanten, die den 21-jährigen Mann am Kranoldplatz sahen und sich wunderten, alarmierten die Polizei. Die Polizisten stellten Manipulationen am Zündschloss des Motorrads fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Maschine einige Tage zuvor in Gropiusstadt gestohlen worden war. Der inzwischen wache Mann wurde festgenommen.