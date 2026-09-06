Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Ein Motorboot ist nach einem Zusammenprall mit einem Güterschiff auf der Unteren Havel gekentert. Der 69 Jahre alte Fahrer des Motorbootes und ein 77 Jahre alter Passagier fielen dabei ins Wasser, konnten sich aber ans Ufer retten, wie die Wasserschutzpolizei Potsdam mitteilte. Beide seien leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittag bei Brandenburg an der Havel.

Die Polizei ermittelt gegen den 60 Jahre alten Schiffsführer des Güterschiffes. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei bisher nicht klar, sagte ein Mitarbeiter der Wasserschutzpolizeiwache. Das Motorboot war den Angaben zufolge ein Mietboot, das ohne Führerschein gefahren werden kann.



