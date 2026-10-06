Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der Dienstag bleibt in Berlin und Brandenburg trocken. Dennoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden viele Wolken. In den anderen Landesteilen bleibt es hingegen freundlich mit viel Sonne. Zudem zieht morgendlicher Nebel im Laufe des Vormittags ab. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch kommt laut dem Wetterexperten der Nebel dann wieder zurück. Die Tiefstwerte fallen auf 4 bis 10 Grad ab.





Regen zieht auf

Am Mittwoch bleibt das Wetter zunächst beständig. Der Nebel löst sich auf und der DWD erwartet nur wenige Wolken. Bei erneut 19 bis 22 Grad soll es wieder trocken bleiben. Erst in der folgenden Nacht ziehen dann Wolken und von Westen her auch Regen auf, während es in der Niederlausitz noch trocken bleiben soll. Die Temperaturen fallen dann auf 8 bis 11 Grad ab.

Der Regen hält bis Donnerstag an. Erst am Nachmittag lassen die Niederschläge, zunächst im Westen, nach, so der DWD. Lokal sind dennoch Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen nur noch 14 bis 19 Grad. Die Nacht bleibt dann meist trocken, bei Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad.