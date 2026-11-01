Berlin (dpa/bb) – Am Samstagabend ist in Berlin-Neukölln ein Molotowcocktail in eine Kneipe geworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, knallte der Brandsatz gegen eine Wand und ging dann aus. Verletzt wurde niemand. In der Nähe des Einschlagpunkts befanden sich laut Polizei vier Menschen.

Den Angaben zufolge war die Tür der Kneipe am Samstagabend zunächst von einer vermummten Person geöffnet worden. Eine zweiter, ebenfalls vermummter Mensch warf daraufhin den Molotowcocktail. Beide flüchteten.





Etwa 30 Minuten zuvor war in die Kneipe ein Böller geworfen worden. Nun werde unter anderem geprüft, ob beide Vorfälle zusammenhängen, so die Polizei.