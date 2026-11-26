Zehdenick (dpa) – René Stadtkewitz ist nicht bloß Bürgermeister von Zehdenick. Er ist der erste direkt gewählte hauptamtliche Bürgermeister der AfD in Brandenburg. Im Gespräch stellt Stadtkewitz seine Arbeit in den Vordergrund, nicht die Partei. Der gebürtige Berliner, der lange CDU-Mitglied und im Berliner Abgeordnetenhaus war, ist am Samstag (28. November) ein halbes Jahr als Bürgermeister der Havelstadt Zehdenick im Amt.

Das Stadtoberhaupt sieht sich als Kümmerer. «Dem Bürger das Gefühl zu geben: Der wird mich vertreten können, auf den kann ich mich verlassen, hat schon vor 30 Jahren gegolten», sagt Stadtkewitz. Er setzt auf Zusammenarbeit: «Vor 30 Jahren galt auch eines: Wenn wir Probleme verändern, verbessern oder lösen wollen, wird es nur gelingen, wenn wir alle miteinander reden.»





Vierter Bürgermeister in fünf Jahren

Im Mai 2026 setzte sich Stadtkewitz mit 58,4 Prozent der Stimmen gegen drei Mitbewerber durch. Wer das Ergebnis verstehen will, muss auch zurückblicken. Im Jahr 2021 trat Bert Kronenberg (parteilos) als Bürgermeister zurück, um einem Abwahlverfahren zuvorzukommen. Aus der Wahl 2022 ging Lucas Halle (SPD) als klarer Sieger hervor, mit 24 Jahren jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Deutschlands. Zwei Jahre später trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Stadtkewitz trat 2025 gegen den parteilosen Alexander Kretzschmar an, der die Wahl knapp gewann. Elf Tage nach Amtseinführung meldete sich Kretzschmar krank, im Januar 2026 wurde er abgewählt. Vier Monate später wurde Stadtkewitz gewählt.

2023 war mit Hannes Loth in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Deutschland ins Amt gekommen.

Stadtkewitz: «Berlin ist nicht mehr zu retten»

Bis 2011 war Stadtkewitz zehn Jahre lang Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Der Islamkritiker trat 2009 wegen inhaltlicher Differenzen aus der CDU aus, blieb aber in der Fraktion. Nachdem er den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders eingeladen hatte, schloss ihn die CDU-Fraktion aus. Stadtkewitz gründete die Partei «Die Freiheit» mit, trat aber 2013 als Bundesvorsitzender zurück.

«Mit Berlin war ich irgendwann durch. Berlin ist nicht mehr zu retten», sagt Stadtkewitz. In Zehdenick wollte er politisch nicht mehr aktiv sein, tat es aber, um zu unterstützen und wurde parteiloser Stadtverordneter. Nach der Wahl 2025 wurde er bekannter. «Wenn Volksfeste waren, da gab es eben auch Leute, die sagten, da läuft unser richtiger Bürgermeister.» Er habe lange überlegt, nochmal anzutreten.

Hoffnung auf Rechenzentrum

Der Bürgermeister sieht Chancen für Zehdenick angesichts der Berliner Wohnungsnot und hofft zudem auf Ansiedlungen. «Wir haben noch 1,2 Gigawatt Anschlusskapazität für Strom frei. Das finden Sie kaum irgendwo in Deutschland», sagt er. «Deswegen sind wir dabei, über die Ansiedlung eines Rechenzentrums nachzudenken.» Es gebe Gespräche mit zwei Anbietern. «Dann reden wir hier von einer Investition von mehreren Milliarden Euro.»

Wer auf der Straße nach ihm fragt, bekommt unterschiedliche Antworten. «Ich habe ihn noch nie gesehen», sagt einer. «Ich finde ihn gut», sagt ein anderer und fand den Auftritt von Stadtkewitz beim Stadtfest überzeugend. «Vorher war nur Theater.»

SPD: Schmerzlich für die Demokratie

Die SPD, die viele Jahre die Bürgermeister in Zehdenick stellte, hat nur noch zwei von 22 Stadtverordneten. «Natürlich ist das schmerzlich, nicht nur für die SPD – ich glaube, für die gesamte Demokratie», sagt SPD-Fraktionschef Hartmut Leib. Wie läuft die Zusammenarbeit? Der Bürgermeister sei sehr bemüht, «seine Herkunft nicht durchgucken zu lassen». Die AfD-Fraktion fahre inzwischen einen milderen Kurs.

Stadtkewitz wirkt nicht wie einer, der vehement für die AfD wirbt – er versteckt sein Parteibuch aber auch nicht. Vor zwei Jahren trat er in die Partei ein: um den zwei AfD-Frauen in der Stadtverordnetenversammlung zu helfen, wie er sagt, und aus inhaltlichen Gründen. «Ich habe einen anderen Blick auf das, was man über die AfD berichtet.»

Stadtkewitz kritisiert Verfassungsschutz

Den Kurs der CDU kritisiert er. «Die Tatsache, dass wir heute dabei sind, unseren Wohlstand zu verlieren, das haben wir doch selbst verursacht. Eine Partei in diesem Land hat überhaupt keine Schuld an all dem, das ist die AfD. Also in welche Partei sollte man bitte heute eintreten?»

Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft die AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Stadtkewitz kritisiert, dass der Geheimdienst Kontakte zwischen AfD und Rechtsextremisten benennt. «Die Kontaktschuld, die in diesem Bericht versucht wurde zu konstruieren – der kennt den, und weil er den kennt, muss der auch schlecht sein –, das erinnert mich an die grausamsten Zeiten, die wir hatten, aber wenigstens an die DDR», sagt er.

Bürgermeister sieht keine Brandmauer

Stadtkewitz warnt vor Generalverdacht. «Wir dürfen nicht so tun, als ob dann alle, die da mitmachen, ganz schlimme Leute sind. Ich kann auch nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere Extremist trotz der Sicherungsmaßnahmen, die auch die AfD vorsieht, einschleicht.»

Eine Brandmauer macht er nicht aus. In seiner ersten Sitzung als Bürgermeister hätten die Stadtverordneten den Haushalt für 2026 mit mehr als fünf Millionen Euro Defizit einstimmig beschlossen. «Wenn Sie darüber reden wollen, ob wir jetzt die Asphaltdecke bei einer Straße erneuern, ob das noch ein Jahr warten kann – versuchen Sie mal, da irgendwie die Brandmauer ins Spiel zu bringen», sagt er.