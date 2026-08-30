Berlin (dpa) – Welt- und Europameister Leo Neugebauer hat im ungewöhnlichen Dreikampf beim Istaf in Berlin Nervenstärke bewiesen und sich den Sieg gesichert. Der 26-Jährige gewann beim traditionellen Leichtathletik-Meeting in der Hauptstadt nach 100 Metern, dem Diskuswerfen und den abschließenden 1.500 Metern vor Amadeus Gräber und Niklas Kaul, der im EM-Zehnkampf in Birmingham vor gut zwei Wochen Zweiter wurde.

Neugebauer startete mit 10,91 Sekunden in den Wettkampf. Zur Zitterpartie entwickelte sich das Diskuswerfen, nachdem die ersten beiden Versuche ungültig waren. Im dritten und letzten Durchgang schleuderte Neugebauer das Gerät aber auf starke 58,54 Meter und sorgte somit für die Vorentscheidung.





Vor den abschließenden 1.500 Metern wurden die Punktabstände in Zeitabstände umgerechnet und der Lauf ähnlich wie bei der Nordischen Kombination als Verfolgung ausgetragen. Bei der für ihn ungeliebten Disziplin erreichte Neugebauer souverän als Erster das Ziel. Gräber und Kaul hingegen lieferten sich ein packendes Foto-Finish.