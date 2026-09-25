Spreenhagen (dpa/bb) – Unbekannte haben zwei Männer auf einem Rastplatz bei Spreenhagen (Kreis Oder-Spree) bestohlen und anschließend mit einem Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen. Zunächst habe einer der beiden Unbekannten den 56 Jahre alten Vater und den 19 Jahre alten Sohn um eine Zigarette gebeten und sie in ein Gespräch verwickelt, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Sein Komplize soll in der Zeit eine Tasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld aus dem Wagen gestohlen haben. Zunächst hatte die «Märkische Oderzeitung» darüber berichtet.

Vater und Sohn bemerkten laut Polizei, dass etwas nicht stimmte. Sie stellen die zwei Männer daher zu Rede. Daraufhin hätten die Unbekannten ein Messer gezogen und dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Tatverdächtigen flohen. Die Fahndung dauert laut Polizei an.



