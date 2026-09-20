Berlin (dpa/bb) – Mit einer Machete bewaffnet hat ein Mann in Hellersdorf einen Bekannten bis auf die Straße verfolgt. Der 33-Jährige stürzte jedoch dabei und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, wie die Polizei mitteilte. Der gewalttätige Streit zwischen den beiden Männern löste einen größeren Polizeieinsatz am frühen Samstagnachmittag aus.

Ausgangspunkt war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Streit zwischen den beiden Männern, die laut Polizei betrunken waren, in einer Wohnung in der Tangermünder Straße. Der 33-Jährige soll dort seinen Kontrahenten mehrfach geschlagen und dann mit einer Machete bedroht haben. Der 35-Jährige flüchtete aus der Wohnung – der Jüngere verfolgte ihn daraufhin bis in den Hinterhof des Hauses. Anwohner riefen die Polizei.





Beamte fanden den 33-Jährigen schließlich verletzt in einem Gebüsch. Ein Foto der «Bild»-Zeitung zeigte den Verdächtigen nur mit einer Unterhose bekleidet.