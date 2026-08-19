Berlin (dpa/bb) – Mit einer Postkarten-Kampagne will der Türkische Bund Berlin-Brandenburg dafür werben, bei der Berlin-Wahl am 20. September die Stimme abzugeben. Beim Kampagnenstart wollen heute Aktive in Berlin-Kreuzberg Menschen auf den Straßen und in den Geschäften über die Wahlen und deren Ablauf informieren.

Dem Türkischen Bund ist zuletzt aufgefallen, dass in Wahlkreisen, in denen viele türkeistämmige Menschen leben, die Wahlbeteiligung verhältnismäßig niedrig ist. Daraus könnte geschlossen werden, dass Menschen mit Türkeibezug seltener zur Wahl gehen. «Während in Wahlkreisen des Altbezirks Mitte die Wahlbeteiligung zwischen 64 und 68 Prozent liegt, sinkt sie in den Wahlkreisen Gesundbrunnen und Müllerstraße auf 50 Prozent», teilte der Verein auf Nachfrage mit. In Berlin leben nach Einschätzung des Vereins rund 200.000 Menschen mit Türkeibezug.





Die Organisation hat sogenannte Wahlprüfsteine an die zur Wahl

antretenden Parteien versandt. Dabei geht es dem Türkischen Bund zufolge um Themen, die für Menschen mit Migrationshintergrund von besonderer Bedeutung sind. Die Antworten sollen veröffentlicht werden.

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) ist ein überparteilicher Dachverband von Organisationen und Einzelpersonen aus Berlin und Brandenburg.