Berlin (dpa) – In einem Workshop zum Thema Euphorie wird Florian Wirtz weiterhin nicht der beste Hauptredner sein. Nach seiner nächsten Wirbelgala mit zwei Toren zum historisch anmutenden 5:0 gegen die Niederlande war sein Lächeln im TV-Interview genauso brav wie seine Spielanalyse. «Wir hoffen natürlich, dass wir den Fans viel Spaß bringen können, und für uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht», sagte der 23-Jährige.

Ja, geht’s noch, könnte man meinen. Nach diesem grandiosen Auftritt und auch noch im 50. Länderspiel hätte Doppelpacker Wirtz ruhig ein bisschen dicker auftragen können. Hier bin ich. Jetzt habt ihr wieder gesehen, was ich kann. Das hätte er sagen können. Oder um es mit einem ausnahmsweise treffenden Namenswitz zu beschreiben. Wirtz was? Ja! Und wann Wirtz was? Jetzt!





Die sportliche Renaissance geht bei dem mit 23 Jahren immer noch jungen Zauberfuß schneller voran, als die Entwicklung zum eloquenten Medienstar. Und das ist natürlich auch für Jürgen Klopp die bessere Reihenfolge. Dem Bundestrainer wird als einer seiner vielen schnellen Erfolge mit der Fußball-Nationalmannschaft auch angerechnet, dass er Wirtz mit der ihm eigenen Menschenkenntnis nach schweren Zeiten wieder in die Spur schubste.

«Als ich ihn das erste Mal auf dem Platz gesehen habe, war ich geschockt», sagte Klopp. Geschockt? Ja. «Wie gut er ist», fügte Klopp an. Doch was hat der Bundestrainer gemacht, damit die in Liverpool verlorengegangene Leichtigkeit zurück ist? Wirtz selbst erzählte in der Vorwoche beim Abschiedsevent von Sponsor Adidas bei einem für seine Verhältnisse sehr locker-flockigen Auftritt, dass es ihm helfe, dass Klopp die Bedingungen in Liverpool kenne.

Klopp nahm den Druck raus

Da hat einer offenbar durch lokales Wissen den Druck herausnehmen können. Jeder Fußballer, der in eine neue Situation komme, sei erstmal nicht der Spieler, den man verpflichtet habe, erzählte Klopp aus seinem Wissensfundus als Club-Coach, gerade in England. Es gehe dann auch darum, «die Öffentlichkeit zu beruhigen». Aufgabe eines Trainers sei es, den Spieler in die richtige Position zu bringen. Das habe er bei Wirtz geschafft. So simpel war es anscheinend.

Tatsächlich entfaltet sich der tolle Techniker Wirtz in jener Zehner-Rolle auf der Halbposition, wie seit seinen besten Leverkusen-Tagen nicht mehr. Im DFB-Trikot hatte man ihn zuletzt bei der Heim-EM 2024 so gesehen. Damals noch im Zusammenspiel mit Jamal Musiala, das es im Klopp-System angesichts des taktischen Dogmas im 4-3-3 wohl nur noch selten geben wird, wenn der Münchner seine gesundheitliche Leidenszeit beendet hat.

Von «Wusiala» bleibt nur das W

Im Boulevard-Spitznamen «Wusiala» war nur das W von Wirtz vertreten. Das mag daran liegen, dass er besser klang als die Alternative «Mirtz». Aber im Moment ist ohnehin alles Wirtz im deutschen Zentrum. Das Pressing, das Dribbeln, das Toreschießen, alles passt. Die jungen Außenstürmer Derry Scherhant (24) und Brajan Gruda (22) gehören zu seiner Alterskohorte. Das Zusammenspiel ist verheißungsvoll.

Vier Tore in vier Spielen schoss Wirtz unter Klopp. Keiner hat mehr. Wie geht es also weiter nach dem Ende eines lange Zeit frustrierenden WM-Jahres? «Es ist auf jeden Fall ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, mit dem wir sehr zufrieden sind. Und ja, da wollen wir im nächsten Jahr weitermachen, ganz klar. Wir wollen besser werden», kündigte Wirtz an.

In Liverpool den Flow behalten

Die Basis dafür muss er beim FC Liverpool legen. Kein Problem meint Klopp. «Flo wird mit diesem Selbstvertrauen von hier da hingehen und wird sukzessive der Spieler sein, den Liverpool verpflichtet hat», sagte der Bundestrainer. Er selbst könne den Winter über in der Beobachterrolle bleiben. «Die Liverpooler brauchen keine Tipps mehr. Er war viel besser drauf jetzt», sagte Klopp.