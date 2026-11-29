Berlin (dpa/bb) – Mit einer Axt bewaffnet haben drei Maskierte einen Supermarkt in Prenzlauer Berg überfallen. Einer der Täter bedrohte damit eine 63 Jahre alte Kassiererin und schlug so heftig mit der Axt auf die Kasse, dass sich diese aus der Verankerung löste, wie die Polizei mitteilte.

Parallel soll ein anderer Beteiligter bei dem Überfall am Samstag gegen 21.30 Uhr einem 22 Jahre alten Kassierer eine im Hosenbund steckende Waffe gezeigt haben. Der Täter versuchte auch dessen Kasse mitzunehmen. Das gelang laut Polizei aber nicht. Das Trio flüchtete.





Die beiden Beschäftigen blieben unverletzt. Die 63-Jährige stand nach Polizeiangaben jedoch «sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens».

Der Fall weckt Erinnerungen an eine Geiselnahme in einem Supermarkt im Sommer. Ein Mann stürmte am 10. Juli gegen 22.00 Uhr in das Geschäft in Marienfelde und nahm eine Mitarbeiterin als Geisel. Mehr als elf Stunden war die Frau in der Gewalt des Mannes, bis der Zugriff der Polizei erfolgte. Der 29-Jährige kam wegen erpresserischen Menschenraubs in Untersuchungshaft. Ein Prozess gegen ihn steht noch aus.