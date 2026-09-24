Berlin (dpa) – «Auf uns» von Andreas Bourani und «Zeit, dass sich was dreht» von Herbert Grönemeyer: Für den Tag der Deutschen Einheit lädt die Initiative «3. Oktober – Deutschland singt und klingt» abermals zum gemeinsamen Singen ein. Am 36. Jahrestag der Wiedervereinigung gehört neben den besagten deutschen Pop-Klassikern die Gospel-Hymne «We shall overcome» zu den zehn ausgewählten Liedern, die in ganz Deutschland gemeinsam gesungen werden sollen.

Seit 2020 gibt es das Format, dessen Trägerverein sich eigenen Angaben zufolge aus kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammensetzt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks statt.





Zu den Unterstützern der Initiative, die zum nunmehr siebten Mal einlädt, gehört Bodo Ramelow (Linke), Vizepräsident des Deutschen Bundestages und ehemaliger Ministerpräsident in Thüringen. Gemeinsames Singen könne die Menschen zusammenbringen, sagte er.

Singen an mehr als 200 Orten

Durch das Singen an mehr als 200 Orten wolle man «überparteilich und interkulturell alle Menschen aus Deutschland erreichen», heißt es in einer Mitteilung. Das Motto «Singen vereint» sei zudem ein Bekenntnis zur «Unterschiedlichkeit, zum Zusammenhalt und zur Liebe zu unserem Land». Die großen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in Bremen statt.