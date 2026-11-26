Berlin (dpa/bb) – Die Staatsoper Unter den Linden will nächsten Sommer auf der Berliner Waldbühne spielen. Nach mehr als 30 Jahren kehrten sie dorthin zurück, kündigte Intendantin Elisabeth Sobotka an. Geplant ist eine halbszenische Aufführung von Giuseppe Verdis «Nabucco» mit der Starsopranistin Anna Netrebko am 28. August 2027.

Das weitläufige, von Bäumen umgebene Amphitheater biete «einen eindrucksvollen Rahmen für Verdis frühes Meisterwerk», teilte die Staatsoper mit. «Inmitten der Natur begleitet die Musik das Publikum vom Abendlicht in die Sommernacht.» Tickets gibt es ab Mittwoch (2. Dezember).





Die Staatsoper Unter den Linden war zuletzt im August 1993 in der Waldbühne aufgetreten, damals mit Wolfgang Amadeus Mozarts «Zauberflöte» unter der Leitung des Dirigenten Daniel Barenboim. Die Berliner Philharmoniker spielen in der Waldbühne dagegen jedes Jahr ein Sommerkonzert, das traditionell mit Paul Linckes Klassiker «Berliner Luft» endet.