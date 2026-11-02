Potsdam (dpa) – Unter großem Andrang von Zuhörerinnen und Zuhörern hat in Potsdam der Prozess gegen einen Kinderarzt wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs von Patienten begonnen. Er soll viele Taten während seines Krankenhausdienstes verübt haben.

Dem Mediziner aus dem Havelland westlich von Berlin werden insgesamt 130 Fälle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 70 Betroffenen aus, die zum Tatzeitpunkt zwischen 2 und 20 Jahren alt waren. Am Landgericht Potsdam sind insgesamt 18 Verhandlungstage angesetzt.





Eine Mutter zeigte ihn an, dann weitere Entdeckungen

Die Ermittlungen gegen den Arzt waren im November vergangenen Jahres nach der Anzeige einer Mutter ins Rollen gekommen. Nach der Auswertung von Datenträgern weitete sich der Fall aus.

Angeklagt sind Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die sich auf mehr als zehn Jahre erstrecken. Die Vorwürfe gehen bis Dezember 2013 zurück.

Der Arzt kam im November 2025 wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Er war an der Havelland-Kliniken GmbH beschäftigt, die westlich von Berlin zwei Krankenhaus-Standorte betreibt.