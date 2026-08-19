Potsdam (dpa) – Jahrelang soll ein Kinderarzt aus dem Havelland während seines Dienstes im Krankenhaus sexuelle Handlungen an jungen Patienten verübt haben. Nach der Anklage im Mai muss sich der Mediziner bald in einem Prozess vor dem Landgericht Potsdam verantworten.

Das Hauptverfahren gegen den 45-jährigen Kinderarzt (Az. 22 KLs 6/26 jug.) sei eröffnet und die Anklage der Staatsanwaltschaft Potsdam zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Landgericht mit. Wann genau der Prozess beginnt, war aber zunächst nicht bekannt. Verhandlungstermine seien in der Abstimmung, hieß es. Angaben zu den konkreten Tatvorwürfen könnten nicht veröffentlicht werden.





Anklage geht von mehr als 70 Opfern aus

Der Kinderarzt, der an den Havelland Kliniken beschäftigt war, ist wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 130 Fällen angeklagt worden. Hierzu zählen unter anderem Vorwürfe des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Vergewaltigung. Die Taten soll er von Anfang Dezember 2013 bis November 2025 begangen haben – einen Großteil davon während seines Dienstes.

Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 70 mutmaßlichen Opfern aus. Laut Anklage aus dem Mai sind sie zwischen 2 und 20 Jahre alt und sowohl männlich als auch weiblich.

Seit November in Untersuchungshaft

Der Arzt sitzt seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angeführt.

Zunächst war im Januar dieses Jahres bekanntgeworden, dass der Mann während des Dienstes im Krankenhaus in Rathenow westlich von Berlin ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Nach der Anzeige der Mutter eines Kindes kam es zu Durchsuchungen. Datenträger wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft prüfte rasch, ob es weitere mutmaßliche Opfer gab. Die Havelland Kliniken überprüften ihre internen Schutzmechanismen und ließen Vorwürfe mit Hilfe von Experten aufarbeiten.