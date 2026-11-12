Potsdam (dpa/bb) – Das brandenburgische Agrarministerium prüft, ob wegen der Geflügelpest Schutzvorkehrungen verstärkt werden müssen. «Die

Vogelgrippe ist für uns ein großes Problem, wie jedes Jahr», sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) der dpa. Es werde gerade geprüft, ob Schutzmaßnahmen hochgefahren werden müssen, um «der Seuche Herr zu werden». «Aber es gilt nach wie vor: Wir fahren auf Sicht. Wir gucken, wie das Seuchengeschehen sich weiter ausbreitet», sagte Mittelstädt.

Geflügelhalter sind wegen zunehmender Vogelgrippe-Infektionen besorgt. Vor allem in Norddeutschland sind bislang mehrere Betriebe betroffen.





Fall im Havelland gemeldet

Brandenburg meldete am Dienstag den ersten Fall in einem Nutzgeflügelbestand in diesem Herbst: Das Virus trat in einem kleinen Betrieb mit rund 160 Tieren im Landkreis Havelland auf. In einem bestimmten Umkreis um den betroffenen Bestand ordnete der Kreis Beschränkungen für alle Geflügelhalter an. Zuvor war bei einer Wildgans im Landkreis Oder-Spree das Virus nachgewiesen worden.

Das Friedrich-Loeffler-Institut geht von einem hohen Risiko aus, dass der Erreger in deutsche Geflügelhaltungen eingetragen wird – über Kontakt zu Wildvögeln.

Betriebe im vergangenen Herbst hart getroffen

Im vergangenen Herbst und Winter hatte sich die Vogelgrippe in Geflügelbetrieben in Brandenburg besonders stark ausgebreitet. Es musste eine große Zahl an Gänsen, Enten und Puten getötet werden. Im Linumer Teichland (Kreis Ostprignitz-Ruppin) waren im Oktober 2025 zudem massenhaft tote Kraniche eingesammelt und beseitigt worden.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit.