Potsdam (dpa/bb) – Beim «Black Friday» ist auf der Suche nach Schnäppchen besondere Vorsicht angebracht: Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Hanka Mittelstädt (SPD) mahnt, dass auch Kriminelle die Rabattaktionen für betrügerische Geschäfte nutzen. Sie rät dazu, vor Einkäufen den sogenannten Fakeshop-Finder für Internetseiten zu nutzen.

Die Betrugsversuche im Internet werden immer dreister, und die Zahl der Fakeshops steigt rasant, wie Mittelstädt laut einer Mitteilung sagte. Nach Angaben des Ministeriums sind in der Datenbank des Fakeshop-Finders rund 156.000 Fakeshops und 66.000 Weiterleitungsseiten erfasst. Das System erkenne monatlich etwa 5.800 neue Fakeshops. Brandenburg setzt sich auf Bundes- und EU-Ebene auch für ein schnelleres Abschalten solcher Betrugsseiten ein.





Shop-Prüfung soll per Klick leichter funktionieren

Zur Nutzung des Fakeshop-Finders mussten Internet-Nutzer bisher die Adresse eines Online-Shops kopieren und in die Suchmaske des Fakeshop-Finders einfügen, wie das Ministerium mitteilte. Künftig soll die Methode auch per Klick auf ein Lesezeichen, das einmalig im Browser gespeichert wird, funktionieren. Wer danach an seinem Rechner auf einer Shop-Seite unterwegs ist, klickt einfach auf das Lesezeichen, so dass sich der Fakeshop-Finder öffnet, wie das Ministerium es schildert. Er prüft automatisiert, ob ein Online-Shop typische Merkmale eines unseriösen Anbieters aufweist.

Um Betrugsmaschen und täuschende Angebote rechtzeitig zu erkennen, können Verbraucherinnen und Verbraucher auch die Tipps der Verbraucherzentrale Brandenburg auf ihrer Webseite nachlesen, wie es hieß.