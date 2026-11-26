Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Sozialminister René Wilke hält es für richtig, dass Deutschland ein Abschiebezentrum in Ruanda prüft. Der SPD-Politiker knüpft das Modell aber an bestimmte Erwartungen. Wilke ist als Sozialminister auch für Migration, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig.

Der Vorschlag könnte «dort helfen, wo die Pflicht zur Ausreise feststeht, wo keine Integrationsleistung erbracht wurde, wo der Herkunftsstaat die Rücknahme schlicht verweigert oder der Betroffene die Rückkehr gezielt verhindert», sagte Wilke der Deutschen Presse-Agentur. «In diesen Fällen wäre es ein Fortschritt.» Aber ausgerechnet für ausreisepflichtige Straftäter bleibe die Frage ungelöst, denn sie sollen nach bisherigem Stand von dem Modell ausgenommen sein.





Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande kündigten Verhandlungen mit Ruanda über ein Abschiebezentrum an. Dort sollen ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können.

Dobrindt hofft auf Signal der Abschreckung

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verteidigte die Pläne, die beim Koalitionspartner SPD in Berlin auf Kritik stießen. «Return Hubs bieten einen positiven Ansatz für Menschen ohne Bleiberecht und ohne Perspektive in Europa, deren Herkunftsstaaten bei Rückführungen nicht kooperieren», hatte Dobrindt vor kurzem gesagt. Er erhofft sich auch eine abschreckende Wirkung.

Minister Wilke sagte, es gehe auch darum, bei Asylbewerbern zu differenzieren. «Viele haben diese Zeit genutzt, um aktiver Teil unserer Gesellschaft zu werden und einen Beitrag zu leisten.»

Wer aber seine Identität bewusst verschleiere, Dokumente vernichte und nicht an der Identitätsklärung mitwirke, um die Ausreise zu verhindern, müsse mit spürbaren Konsequenzen rechnen. Dies gelte etwa auch für Asylbewerber, die dauerhaft von Sozialleistungen lebten und den Staat ausnutzten, sowie für Gewalttäter. «Es geht nicht, dass Menschen unserem Staat folgenlos sprichwörtlich auf der Nase herumtanzen», meinte Wilke.

Minister hält Prüfung eines Modells mit Ruanda für richtig

Er halte es für richtig, den Vorschlag für ein Abschiebezentrum in Ruanda ernsthaft zu diskutieren und zu prüfen. Jedoch sollte es nicht darum gehen, Verfahren auszulagern oder «eine Abkürzung vor rechtsstaatlicher Klärung aufzubauen».

«Humanität und Ordnung muss der Leitgedanke sein und bleiben. In Brandenburg gehen wir genau diesen Weg», so der Minister. Er verwies dabei auf ein Chancencenter, das auf Integrationsleistungen geflüchteter Menschen abzielt. Zugleich ist eine Ausreiseeinrichtung vorgesehen sowie eine Abschiebehaftanstalt.