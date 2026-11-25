Potsdam (dpa/bb) – Patientinnen und Patienten in Brandenburg müssen nach Angaben von Gesundheitsminister René Wilke keine Bescheide mehr für Rettungsfahrten befürchten. «Die Finanzierung ist gesichert», sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde zur Notfallreform. «Jeder und jede, der den Notruf wählt oder nicht missbräuchlich wählt, kann sich damit jetzt sicher sein, dass er auf diesen Kosten auf keinen Fall sitzen bleiben wird.»

Wenn Rettungswagen und Notarzt unterwegs sind, sorgt das für Kosten – auch wenn ein Patient dabei nicht ins Krankenhaus kommt. Normalerweise zahlen Landkreise und kreisfreie Städte dafür, die Krankenkassen erstatten die Summen. Doch das gelang bisher nicht immer. Zwischenzeitlich gab es in einzelnen Kreisen die Signale, dass die Bürgerinnen und Bürger rückwirkend zur Kasse gebeten werden.





Neues Gesetz: Keine Kosten für Patienten

Der Bundesrat ließ am vergangenen Freitag ein Gesetz zur Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes passieren. Die Notfallrettung soll regulärer Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen sein. Bisher hängt die Kostenübernahme daran, dass Patienten in Kliniken transportiert werden, was oft gar nicht nötig wäre. Ausgeschlossen werden sollen auch Fälle, in denen Patienten auf Kosten dafür sitzen bleiben.

Auch für die Vergangenheit gibt der Gesundheitsminister Entwarnung: «In einem großen Kraftakt innerhalb der Landesregierung mit dem Finanzminister, dem Innenminister, unserem Haus, aber auch der kommunalen Familie, ist es gelungen, hier einen Schulterschluss zu bekommen», sagte Wilke. Damit gebe es Sicherheit für die vergangenen Jahre. Die Landesregierung hatte im Oktober angekündigt, dass die Kommunen angesichts ihrer Defizite mehr Geld vom Land für früher aufgelaufene Kosten von Rettungsfahrten bekommen.

AfD: Noch keine Sicherheit

Die AfD-Fraktion sieht noch immer Risiken für die Bürger. «Wie können Sie sagen, die Rettungsdienste sind sicher, wenn die Kreise, die die Träger dieser Rettungsdienste sind, alle hochdefizitär sind?», sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. «Da ist überhaupt nichts sicher.»