Schönefeld (dpa/bb) – Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach lehnt eine Ausweitung oder Aufweichung des Nachtflugverbots am Flughafen BER ab. «Wir haben einen Planfeststellungsbeschluss, der war schwer genug herbeizuführen, und ich sehe überhaupt gar keinen Anlass für eine Änderung», sagte Crumbach der Deutschen Presse-Agentur. «Das würde ich dann diskutieren, wenn der BER an die Grenzen seiner Kapazität gelangen würde. Das ist aber leider nicht mal im Ansatz zu sehen.»

Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr sind am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nur Flüge mit lärmarmen Maschinen erlaubt. Zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr ruht der reguläre Flugbetrieb. Die Zeit zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht sowie zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr steht nur für Verspätungen oder zu frühe Flüge zur Verfügung.





Berliner Linke will Nachtflugverbot erweitern

Die Berliner Linke, die bei der Abgeordnetenhauswahl mit Abstand stärkste Kraft wurde, möchte das Verbot erweitern. «Wir setzen uns für eine Ausweitung des Nachtflugverbots auf 22 bis 6 Uhr ein», heißt es in ihrem Wahlprogramm. Der noch amtierende Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte ein flexibleres Verbot als das bestehende vorgeschlagen.

Der Brandenburger Verkehrsminister will an der bestehenden Regelung festhalten. «Es gibt auch Ausnahmen. Über die muss man in jedem Einzelfall entscheiden», sagte Crumbach. «Da muss ein Antrag gestellt werden. Selbstverständlich: Wenn sich ein Flugzeug aufgrund von Unwetter um eine Minute verspätet, dann wird es in der Regel landen dürfen.»