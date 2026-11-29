Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Bauminister Robert Crumbach (SPD) will sich dafür einsetzen, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Er kündigte ein wohnungspolitisches Paket mit mehreren Schritten an. Brandenburg werde bestehende Mietverhältnisse besser schützen und kleinere Gemeinden dabei unterstützen, Mietspiegel aufzustellen, teilte das Ministerium mit.

Crumbach sagte laut einer Mitteilung: «Im Berliner Umland und in Potsdam sind die Mieten den Menschen vielerorts davongelaufen, dort schauen wir nicht länger zu. In weiten Teilen Brandenburgs ist Wohnen noch bezahlbar. Das soll so bleiben.»





Es werde geprüft, ob und wo Mieter nach einer Umwandlung in Eigentum länger vor Eigenbedarfskündigung geschützt werden müssten, hieß es. Die soziale Wohnraumförderung solle helfen, Mieten zu dämpfen. Zudem hätten viele kleinere Gemeinden keinen Mietspiegel, weil ihnen dafür Zeit und Geld fehle. «Dabei helfen wir», so der Minister. Ein Antrag dazu liege im Landtag.