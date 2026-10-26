Nordhausen (dpa) – Nach einer Razzia gegen eine mutmaßliche Bande von Buntmetalldieben sitzen fünf Männer in Untersuchungshaft. Insgesamt seien 14 Tatverdächtige bekannt, der jüngste sei 18 Jahre alt, informierte der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen, Detlef Grabs. Er sprach von Intensivtätern. Bisher seien der Gruppierung Tatorte in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nachgewiesen worden, so die Polizei.

Nach monatelangen Ermittlungen hatte die Polizei am Sonntag Wohnungen in Halle/Saale durchsucht. Anlass war eine Serie von Metalldiebstählen. Unter anderem soll die Gruppe auf der Baustelle einer Starkstromtrasse in Thüringen zugeschlagen haben – der Schaden wird mit 1,5 Millionen Euro angegeben. Den Ermittlern zufolge soll sie zudem Solar- und Windparks heimgesucht und dort weiteren Millionenschaden angerichtet haben. Die Ermittlungen dazu dauerten an, hieß es.



