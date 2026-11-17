Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Dichte Wolken und zunehmender Regen bestimmen den Dienstag in Berlin und Brandenburg. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zur Mittagszeit setzt von Südwesten her Regen ein, der teils länger anhält und sich bis zum Abend über die gesamte Region ausweitet. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt und mit zeitweisen Schauern verläuft die Nacht zum Mittwoch. Dabei gehen die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad zurück. Der Mittwoch bringt viele Wolken und gebietsweise schauerartigen Regen. Es wird etwas milder bei 8 bis 12 Grad, zudem muss mit Windböen gerechnet werden. Mehr Wolken als Sonne gibt es auch in der Nacht zum Donnerstag, gebietsweise fällt Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad.



