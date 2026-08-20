Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach sommerlichen Temperaturen am Donnerstag und Freitag soll es in Berlin und Brandenburg am Wochenende kühler werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden an beiden Tagen maximal 19 bis 21 Grad erreicht. Für Donnerstag und Freitag hat der DWD bis zu 26 Grad vorhergesagt.

Am Donnerstagabend erwarten die Wetterexperten in der Nordhälfte von Berlin und Brandenburg örtlich Schauer, teils auch Gewitter mit Windböen und Starkregen. Abseits der Gewitter wehe ein schwacher Südwestwind.





Schauer und Gewitter in den Nächten

In der Nacht zum Freitag gewittert und schauert es der Prognose zufolge anfangs. Danach ist es laut Wetterbericht gering bewölkt und die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad. Am Freitag bleibt es nach Angaben des DWD zunächst freundlich. Später sollen sich vom Süden her die Wolken verdichten und abends ist in der Lausitz Regen zu erwarten. Demnach soll es auch in der Nacht zum Samstag regnen – in der Südhälfte teils schauerartig und gewittrig. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück.

Am Samstag Regen, aber auch Sonne

Am Samstag ist im Süden anfangs mit dichten Wolken sowie schauerartigem und teils gewittrigem Regen zu rechnen. Im Norden soll es auflockern und trocken bleiben. Die Wolken gehen im Tagesverlauf zurück und vermehrt soll die Sonne scheinen, wie es heißt. Am Sonntag wartet laut Vorhersage ein Mix aus Sonne und Wolken.