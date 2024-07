Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Reichlich Sonnenschein und milde Temperaturen sorgen am Donnerstag für ideales Ausflugswetter in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Hauptstadtregion mit höchstens 22 bis 26 Grad. Zeitweise sind ein paar Wölkchen zu sehen, sonst wird der Himmel blau. Nachts nimmt die Bewölkung allmählich zu. Es bleibt trocken und kühlt ab auf frische 15 bis 10 Grad.

Am Freitag kämpft sich die Sonne abschnittsweise durch die Wolken. Lokal fällt leichter Regen. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 29 Grad. Ein paar mehr Schauer gibt es in der Nacht zum Samstag. Vom Havelland bis in den Norden Brandenburgs sind Gewitter möglich. Die Werte sinken auf 18 bis 15 Grad.

Wesentlich ungemütlicher beginnt das Wochenende. Am Samstag verteilen viele Wolken schauerartig Regen, der an einigen Stellen sehr üppig ausfallen kann. Im Norden Brandenburgs ist erneut mit vereinzelten Gewittern zu rechnen. Dazu weht eine teils kräftige Brise mit einzelnen Böen. Auf 25 bis 29 Grad steigen die Temperaturen.