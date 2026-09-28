Berlin (dpa/bb) – Vor einem Restaurant in Berlin-Wedding sind ein Mann und Jugendliche mit Messern aufeinander losgegangen. Eine Gruppe Jugendlicher geriet am Sonntagabend mit dem 28-jährigen Mann in der Torfstraße in Streit, wie die Polizei mitteilte. Dann wurden Messer gezogen, die Polizei sprach von wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung zwischen dem 28-Jährigen und einem 16-Jährigen. Der Jugendliche wurde am Oberkörper schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.