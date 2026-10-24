Berlin (dpa/bb) – Bei einem Messerangriff sind in der Nacht zwei Männer in der Neuköllner Pannierstraße verletzt worden. Beide seien ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Der oder die Täter seien nach der Tat gegen 3.40 Uhr geflohen. Die Pannierstraße befindet sich zwischen Landwehrkanal und Sonnenallee, einer auch nachts belebten Gegend mit Bars und Kneipen. Die «B.Z.» hatte berichtet, dass es zu einem Messerangriff vor der queerfreundlichen Bussi-Bar gekommen sei.