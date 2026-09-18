Berlin (dpa) – Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Stimme für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bereits abgegeben. «Die Bundeskanzlerin a. D. hat per Briefwahl gewählt», teilte ihr Büro auf dpa-Anfrage mit. Merkel (72) war von 2005 bis 2021 Regierungschefin.

In Berlin wird am Sonntag ein neues Landesparlament gewählt. Umfragen zufolge liefern sich Linke und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Anteil von Briefwählern nimmt auch in Berlin tendenziell zu. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 waren es nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler noch 29,2 Prozent, 2021 dann 46,8 Prozent und 2023 waren es 44,5 Prozent.



