Berlin (dpa) – Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ehrt an diesem Dienstag (19.00 Uhr) den Schauspieler Ulrich Matthes mit einer Laudatio bei der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Die CDU-nahe Stiftung würdigt Matthes mit einer «Hommage» in Berlin für dessen Verdienste als herausragende Persönlichkeit der deutschsprachigen Kultur. Merkel und Matthes verbindet eine lange Bekanntschaft. Beide haben öfter über Theaterinszenierungen gesprochen, wie Matthes im Sammelband «Die hohe Kunst der Politik. Die Ära Angela Merkel» beschrieben hat. Merkel ist zuletzt kaum öffentlich aufgetreten.

Im Jahr 2022 war Merkel auch zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Matthes gekommen. Zur Begründung der Ehrung schreibt die KAS, Matthes habe auf der Bühne ebenso wie im Film und Fernsehen beeindruckt. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler habe auch als Präsident der Deutschen Filmakademie von 2019 bis 2022 Akzente gesetzt. Seit 2004/2005 ist Matthes festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Er gehöre zu «den großen Mimen unserer Zeit, der nicht zuletzt das junge Publikum für die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Problemen gewinnt», schreibt die Stiftung.

Mit der «Hommage» ehrt die Stiftung jährlich eine herausragende Persönlichkeit der deutschsprachigen Kultur. Zu den früheren Preisträgern gehören etwa Christo oder der 2023 verstorbene Regisseur und Intendant Jürgen Flimm.